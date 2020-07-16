Мосгорсуд сегодня проверит законность ареста журналиста, советника главы"Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Ему предъявлено обвинение в госизмене. По данным защиты, ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками

вооружений и действиями российских Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Вины Сафронов не признал, в настоящее время он содержится в столичном СИЗО «Лефортово».