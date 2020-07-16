В Центре Москвы на акции против поправок к Конституции задержаны десятки людей.

По данным полиции — 132 человека, проект ОВД Инфо сообщает о 147-ми задержанных. Столичный омбудсмен потребует от полиции объяснений причин задержания на Пушкинской площади. В интервью ИФ Татьяна Потяева также заявила, что отдельно займется темой задержания журналистов, если информация на этот счет подтвердится. Немедленно отпустить представителей СМИ потребовал и Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Комиссия СПЧ по правам журналистов обратилась управление МВД по Москве с призывом прекратить практику задержания журналистов на акциях протеста и провести проверки подобных случаев.