«Америкэн эйрлайнз» может отправить в неоплачиваемый отпуск 25 тыс. своих сотрудников.

Им, как передает Рейтер, уже направлены соответствующие уведомления. Ранее Конгресс США санкционировал выделение 25 млрд долларов американским авиакомпаниям на сохранение рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.Персонал American Airlines превышает 130 тыс. человек. Авиакомпания понесла в первом квартале более двух миллиардов долларов убытков