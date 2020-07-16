«Америкэн эйрлайнз» может отправить в неоплачиваемый отпуск 25 тыс. своих сотрудников.

Им, как передает Рейтер, уже направлены соответствующие уведомления. Ранее Конгресс США санкционировал выделение 25 млрд долларов американским авиакомпаниям на сохранение рабочих мест в условиях пандемии коронавируса.Персонал American Airlines превышает 130 тыс. человек. Авиакомпания понесла в первом квартале более двух миллиардов долларов убытков
2020-07-16T04:11:12+03:00
2020-07-16T04:11:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 16 июля 2020
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