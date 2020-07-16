Счетная палата предупредила о возможном увеличении числа долгостроев и обманутых дольщиков в стране.

Как заявила аудитор СП Светлана Орлова, на ситуацию может негативно повлиять снижение покупательной способности россиян, а также участившиеся банкротства небольших и средних компаний-застройщиков. По данным ведомства, в России на март насчитывалось более 3 тыс. проблемных домов в 76 регионах. Отмечается, что самая сложная ситуация была выявлена в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.