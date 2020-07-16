Счетная палата предупредила о возможном увеличении числа долгостроев и обманутых дольщиков в стране.

Как заявила аудитор СП Светлана Орлова, на ситуацию может негативно повлиять снижение покупательной способности россиян, а также участившиеся банкротства небольших и средних компаний-застройщиков. По данным ведомства, в России на март насчитывалось более 3 тыс. проблемных домов в 76 регионах. Отмечается, что самая сложная ситуация была выявлена в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.
2020-07-16T04:09:55+03:00
2020-07-16T04:10:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 16 июля 2020
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