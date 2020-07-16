Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:08, 16 июля 2020

Десятки людей задержаны в Москве после акции против принятия поправок к Конституции.

Она была организована устроителями кампании против «обнуления» президентских сроков Путина. Около тысячи человек собрались накануне на Пушкинской площади для сбора подписей против продления полномочий президента. Спустя два часа часть участников организовала стихийное шествие по центру города. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Очевидцы утверждают, что силовики действовали предельно жёстко. Некоторые из задержанных получили травмы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 182 6 23162 15.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 64 6 12816 10.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 45 6 9335 11.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 209 6 43585 13.07
Блоги

+ Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Я выступаю против беспредела, мы должны следить за прозрачностью процесса…

5 34 6 7274 14.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 84 6 18881 10.07
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Памяти Айя-Софии Люблю я стамбульские мечети, но совершенно не хочу разуваться при входе в Софию, не хочу, чтобы ее дивные полы были покрыты коврами, а ее поразительные мозаики… ну это я даже предполагать не в силах…

5 126 6 28501 12.07
Блоги

+ В Москве прошла акция против поправок к Конституции В Москве прошла акция против поправок к Конституции По данным ОВД-Инфо, задержано более 100 человек…

5 206 6 48288 15.07
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9440 10.07
Блоги

Алексей Кромский Политконсультант

Боже, благослови Америку! Японцы и китайцы, русские и итальянцы носят джинсы, смотрят американские фильмы, едят гамбургеры и пользуются айфонами, летая на «Боингах». Вестернизация и глобализация образцов. Но самый главный экспортный товар Америки — это Свобода!..

5 23 6 5906 09.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, но он родня…» Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине – однажды федерализм станет сепаратизмом…

5 271 6 69532 11.07
Блоги

+ Юрий Шевчук о деле Ивана Сафронова Юрий Шевчук о деле Ивана Сафронова Суд на Сафроновым должен быть открытым и честным. Что бы мы все знали, что происходит. Иначе само существование наше в России могут сделать мрачной, тяжелой государственной тайной. А это мы уже проходили…

5 79 6 20425 15.07
Блоги

+ Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Он подозревается как минимум в двух эпизодах организации убийств предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушения на убийство Александра Смольского…

5 96 6 26611 09.07
8читать ;смотреть
Голосование
5 46 6 13248 13.07
Блоги

Григорий Пасько журналист, директор Содружества журналистов-расследователей

«Странная была свобода…» Шпиономания была, есть и будет, поскольку есть статья 275 в Уголовном кодексе. Статья, в свою очередь, была, есть и будет, потому что есть ФСБ…

5 83 6 23702 12.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Ганьба! А если Батька зашатается? Тогда можно и всю Белоруссию захапать! А если Батька зашатается очень сильно, то может он и сам первым предложит сделку и станет почетным вице-президентом. Объединимся. Потом опять примем новую Конституцию, снова всё обнулим…

5 98 6 29301 15.07

Популярное за неделю

Новости

Самолет авиакомпании «Победа», совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске Как сообщил ТАСС источник в авиакомпании, причиной стал дебош на борту…

5 14 6 206843
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 60 6 107799 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
5 46 6 13233 13.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 243 6 275967 12.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Путин может отдать Курилы — и ему за это ничего не будет Суть проста: раньше любое изменение границ считалось экстремизмом. А теперь – любое, кроме санкционированного Кремлём…

5 32 6 123345 14.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8625428
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4555235

Сегодня в эфире