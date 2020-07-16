Десятки людей задержаны в Москве после акции против принятия поправок к Конституции.

Она была организована устроителями кампании против «обнуления» президентских сроков Путина. Около тысячи человек собрались накануне на Пушкинской площади для сбора подписей против продления полномочий президента. Спустя два часа часть участников организовала стихийное шествие по центру города. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Очевидцы утверждают, что силовики действовали предельно жёстко. Некоторые из задержанных получили травмы.