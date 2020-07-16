Твиттер подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории.

Взломаны аккаунты Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Джо Байдена, От имени известных политиков и миллиардеров подписчикам обещали вернуть отправленные им в течение получаса биткоины в удвоенном размере. Хакерам уже перевели около $112 тысяч. Хакерскому взлому также подверглись компании Apple и Uber. Судя по всему, взломщикам либо удалось получить доступ к административным правам сервиса или же обнаружить в нём критическую уязвимость.