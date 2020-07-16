В Московской области сегодня прекратит действовать ряд ограничений по коронавирусу.

Как пишет у себя в Telegram-канале губернато Подмосковья Андрей Воробьев, в парках культуры и отдыха можно будет находиться без масок, однако в транспорте, медучреждениях, магазинах и общественных местах граждане по-прежнему должны носить СИЗ. Сегодня же в регионе в полной мере заработает общепит. С 1 августа в области откроются кинотеатры.
2020-07-16T03:11:42+03:00
2020-07-16T03:11:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 16 июля 2020
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