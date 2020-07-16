В Московской области сегодня прекратит действовать ряд ограничений по коронавирусу.

Как пишет у себя в Telegram-канале губернато Подмосковья Андрей Воробьев, в парках культуры и отдыха можно будет находиться без масок, однако в транспорте, медучреждениях, магазинах и общественных местах граждане по-прежнему должны носить СИЗ. Сегодня же в регионе в полной мере заработает общепит. С 1 августа в области откроются кинотеатры.