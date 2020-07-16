Сотни жителей Минска пришли накануне к ЦИКу.

Они выстроились в очередь, чтобы подать жалобы на отказ допустить к президентским выборам независимых кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным издания « Наша Нива», число людей в очереди, которая растянулась на несколько улиц, к вечеру достигло 500. Вечером к площади Независимости, где находится здание ЦИК, подъехали автозаки и прибыл ОМОН. О задержаниях не сообщалось. За день до этого в белорусских городах прошли протестные акции, в Минске они закончились столкновениями протестующих с ОМОНом. По всей стране были задержаны около 300 человек.