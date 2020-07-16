По данным ОВД Инфо, в Москве на акции против поправок к Конституции задержано 147 человек.

Между тем, в управлении МВД по Москве ТАСС сообщили о 132-х задержанных. Накануне вечером на Пушкинской площали проходил сбор подписей за отмену результатов голосования по поправкам. Задержания начались после того, как около трехсот участников направились шествием в направлении Петровки. Полиция составляет на задержанных протоколы об участии в несанкционированном мероприятии. Соответствующая статья КоАП предусматривает за это до 15 суток административного ареста. Как передает ОВД Инфо, задержанную Диану Зверюгину пытаются заставить подписать бумаги о том, что это она координировала шествие.