«Порту» досрочно стал 29-кратным чемпионом Португалии по футболу.

В домашнем матче 32-го тура национального чемпионата команда победила «Спортинг» со счетом 2:0 и за два тура до финала стала недоступна для соперников. Только Португальский чемпионат был приостановлен в марте из-за колронавируса. На сегодняшний день из пятерки ведущих чемпионатов не возобновилось только первенство Франции.
2020-07-16T02:12:37+03:00
2020-07-16T02:12:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 16 июля 2020
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