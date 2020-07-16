«Порту» досрочно стал 29-кратным чемпионом Португалии по футболу.

В домашнем матче 32-го тура национального чемпионата команда победила «Спортинг» со счетом 2:0 и за два тура до финала стала недоступна для соперников. Только Португальский чемпионат был приостановлен в марте из-за колронавируса. На сегодняшний день из пятерки ведущих чемпионатов не возобновилось только первенство Франции.