Организаторы акции «Бессмертный полк» сегодня обсудят сроки проведения шествия.

Как передает ИФ, не исключено, что будет принято решение о переносе марша с 26 июля на более позднее время, возможно, на начало осени, когда на смену летней жаре придет более прохладная погода. Окончательного решения о дате проведения акции еще не принято. Шествие «Бессмертного полка» в этом году из-за пандемии коронавируса в День победы 9 мая не проводилось.
2020-07-16T02:11:17+03:00
2020-07-16T02:11:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2677079-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:11, 16 июля 2020
Загрузка комментариев...