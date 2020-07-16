Организаторы акции «Бессмертный полк» сегодня обсудят сроки проведения шествия.

Как передает ИФ, не исключено, что будет принято решение о переносе марша с 26 июля на более позднее время, возможно, на начало осени, когда на смену летней жаре придет более прохладная погода. Окончательного решения о дате проведения акции еще не принято. Шествие «Бессмертного полка» в этом году из-за пандемии коронавируса в День победы 9 мая не проводилось.