Следствие ходатайствует об аресте четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Об этом РИА сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. ТАСС и РБК утверждают, что все четверо — акушеры-гинекологи. Басманный суд фабулу дела медиков не раскрыл. Ранее сообщалось, что январе в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Как утверждало следствие, детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. В июне еще пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями, обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы.
2020-07-16T02:06:42+03:00
2020-07-16T02:06:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2677073-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 16 июля 2020
Загрузка комментариев...