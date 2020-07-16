Следствие ходатайствует об аресте четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Об этом РИА сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. ТАСС и РБК утверждают, что все четверо — акушеры-гинекологи. Басманный суд фабулу дела медиков не раскрыл. Ранее сообщалось, что январе в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Как утверждало следствие, детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. В июне еще пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями, обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы.