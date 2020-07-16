ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за крушения Boeing, сбитого в Донбассе в 2014 году.

Власти Нидерландов считают, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из комплекса «Бук», который самопровозглашенной ДНР предоставила Россия. По версии Нидерландов, российское правительство нарушило Европейскую конвенцию о защите прав человека, гарантирующую право на жизнь и запрещающую бесчеловечные обращение. В сообщении ЕСПЧ отмечается, что Россия «неоднократно отрицала свою причастность» к крушению самолета.
2020-07-16T02:05:18+03:00
2020-07-16T02:05:21+03:00
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02:05, 16 июля 2020
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