Африканское командование США обвинило ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН.

По данным АФРИКОМ, наёмники привозили и устанавливали в Ливии противопехотные мины и самодельные взрывные устройства. Американские военные утверждают, что с середины июня вагнеровцы минировали районы около Триполи и Сирта. По оценке американского командования, в Ливии действуют около двух тысяч наемников ЧВК «Вагнер».