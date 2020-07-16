Африканское командование США обвинило ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН.

По данным АФРИКОМ, наёмники привозили и устанавливали в Ливии противопехотные мины и самодельные взрывные устройства. Американские военные утверждают, что с середины июня вагнеровцы минировали районы около Триполи и Сирта. По оценке американского командования, в Ливии действуют около двух тысяч наемников ЧВК «Вагнер».
2020-07-16T02:04:04+03:00
2020-07-16T02:04:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2677069-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 16 июля 2020
Загрузка комментариев...