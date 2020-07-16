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02:04, 16 июля 2020

Африканское командование США обвинило ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН.

По данным АФРИКОМ, наёмники привозили и устанавливали в Ливии противопехотные мины и самодельные взрывные устройства. Американские военные утверждают, что с середины июня вагнеровцы минировали районы около Триполи и Сирта. По оценке американского командования, в Ливии действуют около двух тысяч наемников ЧВК «Вагнер».



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