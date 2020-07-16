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01:11, 16 июля 2020

Хакеры взломали учетные записи в Твиттере Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса.

Как передает агентство Блумберг, злоумышленники от имени миллиардеров разместили предложения подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. По данным агентства, хакерам удалось собрать уже 55 тыс. долларов. По сведениям Блумберг, атаке также подверглись официальные страницы в «Твиттере» американских компаний «Эппл» и «Убер».



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