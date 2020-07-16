В Белоруссии арестованы счета жены замминистра финансов России Андрея Круглова.

Как рассказал в эфире телеканала «Белорусь 1» один из руководителей управления финансовых расследований КГБ страны Дмитрий Дягилев, арест счетов произведен в рамках расследования дела Белгазпромбанка. По его словам, сейчас на счетах жены Круглова в банке лежат около €3 млн. Для выяснения всех обстоятельств Белоруссия обратилась к России за правовой помощью. В Москве этот поворот в расследовании не комментировали.