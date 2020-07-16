Минфин США внес в санкционный список трех россиян и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным.

Как сообщается на сайте ведомства, компании помогали Пригожину избегать санкций США, а граждане «содействовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане». Евгений Пригожин уже внесен в санкционные списки США с декабря 2016 года — за вмешательство его структур в американские выборы.