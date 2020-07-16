Минфин США внес в санкционный список трех россиян и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным.

Как сообщается на сайте ведомства, компании помогали Пригожину избегать санкций США, а граждане «содействовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане». Евгений Пригожин уже внесен в санкционные списки США с декабря 2016 года — за вмешательство его структур в американские выборы.
2020-07-16T01:09:13+03:00
2020-07-16T01:09:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 16 июля 2020
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