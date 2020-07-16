Защита Светланы Прокопьевой обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма.

Об этом ТАСС сообщил адвокат псковской журналистки Виталий Черкасов. Адвокат также отметил, что защита не согласна с выводом суда о том, что Прокопьева частично признала свою вину. Светлана Прокопьева была оштрафована на полмиллиона рублей за авторский комментарий о причинах теракта в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году.
2020-07-16T01:06:56+03:00
2020-07-16T01:07:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 16 июля 2020
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