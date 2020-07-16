Защита Светланы Прокопьевой обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма.

Об этом ТАСС сообщил адвокат псковской журналистки Виталий Черкасов. Адвокат также отметил, что защита не согласна с выводом суда о том, что Прокопьева частично признала свою вину. Светлана Прокопьева была оштрафована на полмиллиона рублей за авторский комментарий о причинах теракта в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году.