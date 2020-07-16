Полиция составляет протоколы на задержанных на акции протеста в Москвы

Как рассказал ИФ адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов, им вменяют участие в несанкционированной акции. По его словам, максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток. Это даёт полиции формальное право на административное задержание на 48 часов.
2020-07-16T01:05:49+03:00
2020-07-16T01:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 16 июля 2020
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