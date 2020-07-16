На протестной акции в центре Москвы в среду полиция задержала 132 человека.

Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Москве. По данным сайта ОВД Инфо, задержанных — около 150-ти. Столичный омбудсмен потребует от полиции объяснений причин задержания на Пушкинской площади. В интервью ИФ Татьяна Потяева также заявила, что отдельно займется темой задержания журналистов, если информация на этот счет подтвердится. Немедленно отпустить представителей СМИ потребовал и Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Комиссия СПЧ по правам журналистов обратилась управление МВД по Москве с призывом прекратить практику задержания журналистов на акциях протеста и провести проверки подобных случаев.