Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за крушения Боинга в небе над Донбассом в 2014 году. Тогда погибло почти 300 человек.

Правительство Нидерландов объявило о решении обратиться в ЕСПЧ в связи с трагедией в конце прошлой недели. Глава МИДа страны назвал это шагом к восстановлению справедливости в отношении жертв крушения лайнера Malaysia Airlines. Нидерланды считают, что Россия несет ответственность за их гибель, в иске указывается на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека: статьи о праве на жизнь, о запрете пыток и бесчеловечного обращении и о праве на эффективное средство правовой защиты. Вроссийском МИДе этот иск назвали еще одним ударом по двусторонним отношениям.

Международная следственная группа считает, что Боинг был сбит с территории, подконтрольной сепаратистам, из установки «Бук», которая была доставлена из России. Москва свою причастность к трагедии отрицает.

Напомню, что весной в Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении самолета. Заочно судят одного украинца и трех россиян, среди которых экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков.