Полиция подтвердила задержание свыше 100 человек в Москве на акции против поправок к Конституции

Их доставляют в отделы полиции, где будут составляться либо административные протоколы, либо проводиться беседы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее о более чем ста задержанных сообщал правозащитный портал ОВД-Инфо. В числе задержанных оказались журналисты, муниципальный депутатат Юлия Галямина с дочерью, политолог Борис Кагарлицкий и координатор «Компании НЕТ» Марина Литвинович, а также несколько подростков и просто случайных прохожих. В ОВД «Хорошевское» на задержанных составляют протоколы об участии в несанкционированном собрании, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Максимальное наказание по статье — 15 суток ареста. Кроме того, такой протокол дает полицейским возможность оставить задержанного в отделе на 48 часов. Одной задержанной Диане Зверюгиной полицейские пытаются вменить организацию шествия, передает «ОВД-Инфо». По информации проекта, сейчас Зверюгина без адвоката находится в ОВД «Хамовники». Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сказала Интерфаксу, что намерена обратиться в правоохранительные органы для разъяснения причин задержания протестующих на Пушкинской площади. Против таких действий силовиков и тем более против задержаний журналистов выступил и член Совета при президенте по правам человека Николай Сванидзе.

Акция началась в 7 вечера на Пушкинской площади. Там собралось более тысячи человек, чтобы подписать иск в суд против итогов голосования по поправкам. Его результаты сфальсифицированы, — поделилась своим мнением с корреспондентом «Эха» одна из участниц акции Александра.

Сначала акция проходила спокойно, полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Но затем часть протестующих устроила стихийное шествие по бульварам в сторону Трубной площади. На требования полиции освободить проезжую часть, некоторые митингующие начали ложиться на землю, чтобы помешать проезду полицейских машин. Когда люди вышли на Петровку, силовики начали жестко и без разбора задерживать людей.

Аналогичная акция с участием примерно тысячи человек состоялась и в Санкт-Петербурге. Там все прошло мирно. Как рассказали «Эху» организаторы сбора подписей, протест поддержали даже несколько полицейских.

