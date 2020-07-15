В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

Общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло на 24 и достигло 4258. Об этом в среду сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 4258.