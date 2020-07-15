Россия, по утверждению Минэнерго, почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Россия, по утверждению Министерства энергетики, почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. Об этом сказал глава ведомства Александр Новак, выступая на пресс-конференции после заседания мониторингового комитета международной организации. По его словам, в августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%. Министр выразил уверенность в том, что решение ОПЕК+ о смягчении квоты на сокращение добычи в августе не повлияет негативно на ситуацию на рынке.

