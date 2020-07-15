Вашингтон ввел санкции против пяти компаний и трех физических лиц, связанных с Евгением Пригожиным

Вашингтон ввел санкции против пяти компаний и трех физических лиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Министерство финансов США. Речь идет о компаниях, которые базируются в Судане, Гонконге и Таиланде. Они, по данным ведомства, помогали Пригожину обходить уже действующие американские санкции. Также они пытались дискредитировать и остановить протестующих, требующих демократических реформ в Судане. Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, «Евгений Пригожин и контролируемая им сеть эксплуатируют природные богатства Судана ради личного обогащения. Кроме того, они распространяют свое злонамеренное влияние по всему миру», — добавил глава Минфина.

