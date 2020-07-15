Защита Светланы Прокопьевой обжаловала решение о штрафе за оправдание терроризма

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую в начале прошлой недели суд признал виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 тыс. рублей, подала апелляционную жалобу. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Прокопьевой Виталий Черкасов. «Апелляционная жалоба подана. Мы не согласны с приговором, считаем его незаконным и необоснованным, выводы противоречивые. Все доказательства стороны защиты не приняты судом и им не была дана оценка в решении суда», — сказал Черкасов.
2020-07-15T23:04:01+03:00
2020-07-15T23:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 15 июля 2020
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