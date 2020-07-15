Свыше 100 человек, по оценкам правозащитного проекта ОВД-Инфо, были задержаны в Москве на акции против поправок к Конституции. В их числе оказались журналисты РИА «Новостей» и TJournal, муниципальный депутатат Юлия Галямина с дочерью, политолог Борис Кагарлицкий и координатор «Компании НЕТ» Марина Литвинович. В отделы полиции направляются адвокаты ОВД-Инфо и «Апологии протеста». Акция началась в 7 вечера на Пушкинской площади. Там собралось более тысячи человек. Поскольку власти митинг не разрешили, организаторы решили провести его в формате сбора подписей против итогов голосования. Часа два, по словам корреспондента «Эха», полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Но когда протестующие устроили стихийное шествие по бульварам в сторону Трубной площади, начались массовые жесткие задержания. Силовики выхватывали людей из толпы. В автозаках оказались и просто случайные прохожие.

Аналогичная акция состоялась и в Санкт-Петербурге. Там все прошло мирно. Как рассказали «Эху» организаторы сбора подписей, протест поддержали даже несколько полицейских.

Не менее тысячи человек растянулось вдоль Невского проспекта в Петербурге. Длинна очереди не менее полу километра. Всё совершенно разных возрастов. Они хотят оставить подпись под коллективным иском за отмену итогов голосования по изменению Конституции. Люди стоят не менее получаса и собираются стоять, пока не оставят подпись. Некоторые говорят, что, даже если суд не примет иск, надо протестовать, хоть так. Полиции на акции очень мало. Она не вмешивается, хотя некоторые стоят в одиночных пикетах, выкрикивают лозунги, поют песни. Не все плакаты критикуют президента Путина, кто-то, например, выступает в поддержку арестованного губернатора Хабаровска Сергея Фургала, другие — в поддержку белорусской оппозиции. Некоторые проезжающие мимо машины сигналят протестующим. Люди аплодируют в ответ.

Подобные акции прошли и в других городах России, где— то в форме пикетов, где-то в форме сбора подписей.

