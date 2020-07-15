ВОЗ: Число случаев заражения Сovid-19 в мире превысило 13 миллионов

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 185 тысяч и превысило 13 миллионов, всего скончались более 574 тысяч пациентов с коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 185 836 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 176 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 13 150 645, число летальных исходов — 574 464.