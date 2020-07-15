По данным ОВД-Инфо, 103 человека задержаны в ходе шествия в центре Москвы. Оно стихийно началось после акции на Пушкинской площади, где собирали подписи против итогов голосования по поправкам к Конституции. Там собралось более тысячи человек. Часа два все было мирно, полиция в происходящее не вмешивалась, но когда протестующие выдвинулись по бульварам в сторону Трубной площади, силовики начали выхватывать людей прямо из толпы и тащить в автозак. Там оказалась, в том числе, муниципальный депутат Юлия Галямина вместе с дочерью. Об этом она сама рассказала «Эху».

В числе задержанных также политолог Борис Кагарлицкий. Его автозак, в котором находятся 24 задержанных, поехал в ОВД «Хорошевский». Активистка «Бессрочного протеста» Ольга Мисик пишет, что в ее автозаке 28 человек. Задержана и одна из координаторов «Компании Нет» Марина Литвинович. Она рассказала «Эху», что с ней в автозаке 16 задержанных. Отмечается, что силовики действовали жестко и задерживали в том числе тех, кто просто стоял на тротуарах. К настоящему времени всех задержанных уже увезли. Митингующие разошлись.