На Байкале разрешили сплошную вырубку леса ради строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей

Госдума приняла законопроект, который выводит эти проекты из-под ряда экологических ограничений, сообщает «Интерфакс». Также отменяется экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения — без ограничения по срокам.

Теперь строительство там будет невозможно контролировать, рассказал «Эху» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин. По словам эколога, ЮНЕСКО может перевести озеро в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой, а это позор для государства.