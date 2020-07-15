Госдеп США предпринял новые шаги по введению санкций по проекту газопровод «Северный Поток-2», через который Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

Администрация Дональда Трампа сегодня обновила свое руководство для компаний (со всего мира) по соблюдению Закон о противодействии противников Америки посредством санкций, более известный как Caatsa, который Конгресс почти единогласно принял в 2017 году и который касался введении санкций в отношении России за вмешательство в выборы. До сегодняшнего дня «Северный Поток-2» попадал под исключение из действия этого закон. Но теперь Госдеп это исключение отменил и расширил возможность применение санкций, давая понять, что гораздо больше компаний, чем предполагалось ранее, могут попасть под санкции за работу по Северному Потоку-2. «Или выходите из проектов сейчас, или столкнетесь с последствиями», заявил Госсекретарь США Майк Помпео, пригрозив санкциями европейским компаниям.

Несмотря на американские санкций, Россия продолжает строительство «Северного Потока-2» — несколько дней назад Дания выдала разрешение российским судам на прокладку труб в своих территориальный водах.