Несколько десятков человек задержали в ходе акции против поправок к Конституции в Москве. Она началась мирно у Пушкинской площади и продолжилась шествием по бульварам, где в происходящее вмешались полицейские.

На улице Петровка, куда в итоге пришли участники акции, силовики выхватывали из толпы людей и уводили в автозаки, некоторых относили или волокли. Действовали жестко. Издание «Медуза» со ссылкой на корреспондента сообщила, что полицейским дали команду задерживать всех. Точное количество тех, кто оказался в автозаках, пока неизвестно, но не менее 30 человек. Телеграм-канал Avtozak LIVE насчитал более 50. Среди них есть несовершеннолетние.

Но поначалу акция проходила мирно. Сотни силовиков, десятки полицейских автобусов и автозаказ стянули в центр заранее. Около 7 часов, как и предполагалось, начался сбор подписей под иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции – в таком формате акцию решило провести движение «НЕТ». Несмотря на непогоду выстроилась очередь из сотен человек. Позже часть собравшихся на Пушкинской начала шествие по бульварам, выкрикивая «Москва выходи», «Прогулка не преступление».

Участники акции перекрывали движение, в какой-то момент несколько демонстрантов легли на дорогу, чтобы не дать проехать силовикам.

После серии задержаний полиция начала сгонять людей с Петровки в сторону Страстного бульвара. В числе задержанных есть журналисты и муниципальный депутат Юлия Галямина.

Аналогичная акция в Санкт-Петербурге сегодня собрала около тысячи человек. По данным нашего корреспондента в Северной столице, акция проходит мирно. Как сообщили «Эху» организаторы сбора подписей, протест поддержали несколько полицейских.