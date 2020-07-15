Одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия» пройдут в четверг у здания ФСБ в Москве

Одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в экстремизме, пройдут в четверг у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» мать одной из обвиняемых Юлия Павликова. «16 июля у главного здания ФСБ в Москве пройдет пикетная очередь в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым накануне гособвинитель запросил внушительные сроки лишения свободы. Они начнутся в 18.00», — рассказала она.

Павликова отметила, что таким образом участники выразят свое несогласие с запрошенными прокуратурой сроками. «Мы не согласны. Ребята ни в чем не виноваты, их надо отпускать и наказывать провокатора», — заключила она. 14 июля в Люблинском районном суде Москвы государственный обвинитель запросил сроки для семи фигурантов дела «Нового величия». Так, прокуратура просит приговорить Руслана Костыленкова к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Вячеслава Крюкова — к 6 годам колонии общего режима, Анну Павликову — к 4 годам условно, Марию Дубовик — к 6 годам условно, Дмитрия Полетаева — к 6 годам и 6 месяцам условно, Петра Карамзина — к 6 годам и 6 месяцам в колонии общего режима, а Максима Рощина — к 6 годам и 6 месяцам условно.

Фигурантов дела обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ). По версии следствия, участники «Нового величия» намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами обвиняемые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.