ТАСС: Более 30 человек задержаны на акции в Москве

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько десятков человек на несанкционированной акции в центре Москвы. Как передает корр. ТАСС, число задержанных превышает 30. Все они принимали участие в несанкционированном шествии, несмотря на предупреждение полиции, что данная акция незаконна. Полицейские просили не мешать проходу граждан и разойтись, но часть собравшихся попыталась перекрыть движение транспорта по Петровскому бульвару.

Очевидцы сообщают, что полиция в центре Москвы при задержании действует очень жёстко.

По данным Телеграм-канала «Автозак Live», задержаны более 50 человек. Среди них есть журналисты.

По подсчетам «МБХ медиа», полицейские задержали на Петровке около 60 человек. Как рассказал «МБХ медиа» политолог Борис Кагарлицкий, его автозак, в котором находятся 24 задержанных, поехал в ОВД «Хорошевский».