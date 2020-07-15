Участники акции против поправок к Конституции устроили стихийное шествие по центру Москвы

От Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара выдвинулись несколько сот человек. Колонна движется по Петровскому бульвару в сторону Трубной площади. Собравшиеся скандируют «Долой царя» и «Путин нам не царь». Еще один слоган протестующих: «Долой гомофобную власть». На улицах появилось много силовиков в защитной амуниции. В ответ на их требование покинуть проезжую часть, некоторые протестующие ложатся на землю. Начались массовые и, судя по кадрам, которые транслирует телеканал «Дождь», жесткие задержания. Людей выхватывают из толпы и тащат в автозак. Один из них уже уехал, передает интернет-издание МБХ медиа.

Власти не согласовали акцию представителям оппозиции и кампании «Нет!», поэтому мероприятие проходило в форме сбора подписей против итогов голосования. В акции приняли участие более тысячи человек. Поначалу полиция активистам не мешала, но когда спустя два часа они отправились «гулять» по бульварам, силовики начали их задерживать. Речь идет уже о нескольких десятках задержанных.

Аналогичная акция проходит в Петербурге. Там в очереди на Невском проспекте, чтобы оставить подпись, также выстроились около тысячи несогласных с итогами голосования. По словам нашего корреспондента, пока все проходит спокойно.