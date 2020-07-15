ОМОН задерживает людей на акции в Москве

Полиция задержала не менее пяти человек на несогласованной акции, которая началась на Пушкинской площади в центре столицы и спонтанно перенеслась на Покровкву, передает корр. ТАСС с места событий. Акция началась в 18:30, примерно в 20:45 несколько сотен протестующих пошли в сторону Трубной площади, после чего свернули на Покровку.

В Москве и Петербурге сегодня проходят акции против поправок к Конституции. Власти отказались согласовать митинги против поправок. Протестующие пришли, чтобы поставить подпись за отмену результатов голосования.