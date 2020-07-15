СК попросил Басманный суд Москвы арестовать четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу суда пишут, что все четверо — акушеры-гинекологи. Их обвиняют в торговле детьми в составе организованной группы, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия. Фабула дела не раскрывается.

Интернет-издание Baza пишет, что медики задержаны по делу, которое будет возбуждено в январе после того, как в квартире в Одинцовском районе Подмосковья нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Как утверждало следствие, детей родили суррогатные матери для иностранных граждан.