Архангельский военный суд признал законным запрет на пользование мобильным телефоном в воинской части на Новой Земле

Архангельский гарнизонный военный суд признал законным запрет на пользование мобильным телефоном в воинской части на Новой Земле. Иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова отклонен. Об этом написал в твиттере начальник юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. В пресс-службе суда сообщили интернет-изданию «МБХ медиа», что Шаведдинов просил признать незаконными действия командира, который запретил «использование сотового телефона, не имеющего разрешенных мультимедийных возможностей».

В конце прошлого года Шаведдинова после обыска в его квартире отправили на сборный пункт и насильно отправили служить в отдаленный гарнизон на Новой Земле в Архангельской области.