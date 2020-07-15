В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции

Тысячи людей выстроились в очереди, чтобы поставить подпись за отмену результатов голосования, сообщают корреспонденты «Эха Москвы».

Подписаться под коллективным иском – это то немногое, что можно сделать в рамках протеста против изменения основного закона страны. Такое мнение корреспонденту «Эха» высказала участница Pussy Riot Мария Алехина.

Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей. Несколько человек задержаны.