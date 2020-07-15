Суд в Москве отправил под домашний арест до 13 сентября замглавы «Почты России» Сергея Емельченкова. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, передает ТАСС. На время ареста чиновнику придется находиться по адресу регистрации в Москве, не пользоваться интернетом и средствами коммуникации, а также не общаться ни с кем, кроме близких родственников и адвокатов. Защита намерена обжаловать это решение. Емельченкова задержали сегодня по обвинению в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий».