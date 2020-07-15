Возле ЦИК в Минске выстроилась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов Бабарико и Цепкало

Возле Центризбиркома в Минске выстроилась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. К 17 часам она растянулась на два километра. В 19 люди стали расходиться, а силовики приступили к задержаниям, передает сетевое издание «Медиазона». ОМОН оттесняет людей с площади Независимости, где находится здание ЦИК.