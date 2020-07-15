На Пушкинской площади в Москве начали задерживать участников одиночных пикетов против поправок к Конституции

Алексей Пугачев сидел с плакатом «Выходи. Пушкинская площадь. 15.07 19:00». Его отвезли в ОВД «Тверской», сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Еще про одну задержанную участницу сообщает интернет-издание «Медуза». ЛГБТ-активисты растянули радужный флаг и скандируют лозунги, но полиция им не мешает. Одновременно активисты собирают подписи против итогов голосования.

Аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге. По оценкам корреспондента «Эха», на Невском проспекте своей очереди поставить подпись ждут около тысячи человек.

