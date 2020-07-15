В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев и повредил почти полсотни машин

Об этом говорится в комментарии заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, поступившем в РБК. Больше всего пострадали Юго-Западный, Северный и Зеленоградский административные округа столицы. Чтобы предотвратить подтопления в местах возможного скопления воды разместили спецтехнику, организовано дежурство 300 аварийных бригад «Мосводостока». Сейчас, по словам Бирюкова, все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено. Городские коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, в городе за сутки выпало 40 мм осадков, это практически половина месячной нормы июля. Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца завтрашнего дня.