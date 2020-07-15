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20:03, 15 июля 2020

На Байкале разрешили сплошную вырубку леса ради строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей

Госдума приняла законопроект, который выводит эти проекты из-под ряда экологических ограничений, сообщает «Интерфакс». В федеральный закон об охране озера, который является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, вносится исключение, согласно которому в зоне Байкальской природной территории допускается деятельность, необходимая для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Для этого земли лесного фонда, на которых планируется постройка, будут переведены в земли иных категорий. Действие поправок продлится до конца 2024 года.



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