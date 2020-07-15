Жители Минска выстроились в очередь к ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ допустить на выборы Бабарико и Цепкало

Жители Минска выстроились в гигантскую очередь к Центризбиркому Белоруссии, чтобы подать жалобы на отказ допустить на президентские выборы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным портала Tut.by, в очереди собралось порядка 500 человек. Люди стоят, соблюдая дистанцию, поэтому они растянулись на несколько улиц. На дверях ЦИК появилось объявление, что лично жалобы принимаются до конца дня, потом их можно будет отправить только по почте, сообщает «Радио Свобода». К площади Независимости, где находится здание ЦИК, подъехали автозаки и прибыл ОМОН. О задержаниях пока не сообщается.