В ЛДПР назвали «слухами» информацию о возможном назначении депутата Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

В ЛДПР назвали «слухами» информацию о возможном назначении депутата Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. В пресс-службе лидера партии Владимира Жириновского отказались это комментировать.

Ранее центр «Досье» сообщил со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, что Дегтярева назначат на место арестованного главы региона Сергея Фургала. Когда именно это произойдет, собеседник проекта не уточнил.

Фургала задержали на прошлой неделе по подозрению в организации убийств. В связи с этим в Хабаровске уже пятый день подряд продолжаются акции в его защиту.

Между тем арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал испытывает нехватку информации в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева после визита к нему накануне.

«Нам показалось, что у него нет доступа к какой-либо информации. Он не заявлял об этом напрямую, но все время спрашивал, что про него говорят, как относится народ. Выяснилось, что газету ему принесли, но очень старую, телевизор у него не работает, а по радио крутят только детские передачи», — рассказала она.

По словам Меркачевой, адвокат к губернатору пока попасть не может из-за больших очередей в связи с пандемией коронавируса. «Фургал переживает, что никто ему не пишет, ни посылок, ни передач — ничего нет. Мы сообщили родственникам, что никаких ограничений для этого нет, и любой желающий может это сделать», — отметила она. Меркачева добавила, что Фургал не сообщал о каком-либо давлении со стороны администрации СИЗО. «Мы спросили, оказывается ли на него давление в «Лефортово», он так выразился, что где-то в другом месте это было, но где именно — непонятно. В целом он был очень бодрый и позитивный, шутил и ни на что не жаловался», — уточнила она. Как рассказала Меркачева, членов ОНК смутило только то, что у Фургала были красные руки. «Он сказал, что это аллергия. Мы попросили дать ему лекарства. Надеемся, что он будет ими обеспечен», — заключила она.