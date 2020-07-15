Турция готова поддерживать Азербайджан в конфликте с Арменией

О готовности армии сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу национальной обороны Хулуси Акара. Комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе, он заявил, что Анкара разделяет «боль братского Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих в результате очередной провокации армянской стороны». Министр также напомнил слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, осудившего атаки армии Армении.