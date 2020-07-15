Суд Ростова-на-Дону смягчил условия домашнего ареста обвиняемой по делу о «нежелательной организации» Шевченко

Суд Ростова-на-Дону смягчил условия домашнего ареста обвиняемой по делу о «нежелательной организации» Анастасии Шевченко. С нее сняли запрет на общение с иными лицами. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. Кроме того, в другом суде состоялось заседание по существу уголовного дела. Ранее Шевченко смягчили условия домашнего ареста и разрешили посещать школу, где учатся ее дети, а также использовать интернет для работы репетитором.

