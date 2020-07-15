На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции. Власти митинг не согласовали, но организаторы – компания «Нет» — решили провести его в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования. По оценкам корреспондента «Эха», в акции принимают участие порядка 500 человек. Полиция в ситуацию не вмешивается.
2020-07-15T19:33:53+03:00
2020-07-15T19:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 15 июля 2020
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