На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции. Власти митинг не согласовали, но организаторы – компания «Нет» — решили провести его в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования. По оценкам корреспондента «Эха», в акции принимают участие порядка 500 человек. Полиция в ситуацию не вмешивается.