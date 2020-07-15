Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов назвал «гнилым по порядку принятия и по содержанию» закон о многодневном голосовании. «Это гнилое решение по порядку принятия и по содержанию. Совершенно очевидно, что это политическая технология, придуманная отнюдь не в Центризбиркоме, а в Администрации президента. Связано это с возможными махинациями и фальсификациями, потому что наблюдение будет ослаблено», — сказал он в эфире «Эха Москвы».

По словам Венедиктова, наблюдать за многодневным голосованием практически невозможно. «Это значит, что наблюдатели должны бросить работу, учебу и ходить и смотреть. Кроме того, таким образом бюллетени остаются без присмотра ночью», — уточнил он.

Венедиктов также обратил внимание, что теперь «школы, в которых расположены избирательные участки, будут заняты не только в воскресенье, но и в пятницу, и в субботу». «Удивительно, но об этом никто не думает. Во-вторых, это значит, что члены избирательных комиссий будут убиваться от нагрузки, как они убивались во время голосования по Конституции», — заключил он.